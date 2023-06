Poliziotto prende a pugni una donna in manette: un video lo inchioda Un agente di polizia reagisce agli insulti di una donna in manette a cui sferra un pugno in faccia







di Redazione web Un poliziotto del Colorado ha colpito in faccia una donna che era appena stata ammanettata. E l'aggressione è stata filmata, portando al licenziamento dell'agente. Il capo della polizia di Loveland, Tim Doran, ha diffuso il filmato della body cam, che mostrava Russell Maranto e i suoi colleghi scortare Angelia Hall in una stanza d'ospedale lo scorso 20 maggio. Terrore all'aeroporto: due aerei si scontrano sulla pista dello scalo, il video choc Colpita con un pugno Nel filmato la donna arrestata si mette seduta con le mani dietro la schiena, ma diventa bellicosa con i poliziotti, urlando e imprecando contro di loro. Ad un certo punto Maranto strappa un pezzo di carta dalla mano di Hall e se ne va mentre la donna perde il controllo ed esplode la sua rabbia, portando il poliziotto a darle un pugno sul viso, provocandole lievi ferite. Avviata indagine Tre giorni dopo, il capo Doran ha licenziato Maranto dal suo incarico e ha avviato un'indagine sull'incidente per valure se incriminare penalmente l'agente, mentre Hall è stata accusata di aggressione per le sue azioni nei confronti di Maranto. Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Giugno 2023, 17:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA