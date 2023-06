Un tir contromano scatena il panico vicino Roma: sei feriti, due sono gravi. «Ha colpito sei auto»

di Redazione web

Brutto incidente oggi vicino Roma. Il bilancio è di sei feriti di cui due in modo grave: lo schianto è avvenuto oggi in via Anagnina, all'altezza di Grottaferrata dopo che un tir, per ragioni ancora da chiarire, ha percorso un tratto di strada in controsenso. Sei le vetture coinvolte. Sul posto i vigili del fuoco e il 118.

Giulia muore a 17 anni mentre va alla festa di fine anno con i compagni di scuola

Auto sfonda le vetrate della sala d'aspetto e finisce la sua corsa sui binari della stazione

+++NEWS IN AGGIORNAMENTO+++

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Giugno 2023, 16:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA