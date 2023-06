Incidente a Roma, morto un motociclista di 60 anni: lo schianto sul guardrail, poi il volo nel fossato

di Emilio Orlando

Incidente mortale la scorsa notte a Roma in via Salaria in prossimità del civico 875. Un motociclista, per cause ancora da accertare, ha impattato contro il guardrail ed è finito in un fossato, alla guida di una motocicletta Kymco Agility: è intervenuto il gruppo Parioli della Polizia Locale per le indagini sull'esatta dinamica del sinistro. La vittima aveva 60 anni: per i rilievi è stata chiusa la via Salaria in direzione GRA.

Roma, incidente choc tra due auto: ferito un bambino di 4 anni, è gravissimo

Un tir contromano scatena il panico vicino Roma: sei feriti, due sono gravi. «Ha colpito sei auto»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Giugno 2023, 17:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA