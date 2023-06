Bambina di 5 anni precipita dal balcone e muore a Napoli: è caduta dal terzo piano

di Redazione web

Choc nel napoletano dove una bambina di 5 anni è morta dopo essere precipitata dal balcone della propria abitazione al terzo piano di uno stabile in via Spiniello 32 ad Acerra. Inutili i tentativi di salvare la piccola. La Procura di Nola ha disposto accertamenti per ricostruire l'accaduto. Sul posto i carabinieri della stazione di Acerra (Napoli), il pm di turno e il medico legale.

+++NEWS IN AGGIORNAMENTO+++

