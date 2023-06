Bambino di due anni cade in piscina e muore dopo due giorni di agonia. «Si era allontanato dai genitori»

di Redazione Web

Non ce l'ha fatta il bambino di due anni che domenica scorsa era caduto nella piscina piena della sua casa a None, in provincia di Torino. A quanto si apprende da fonti ospedaliere il piccolo è morto questo pomeriggio all'InfantileRegina Margherita di Torino.

Morto dopo due giorni di agonia

Il piccolo era caduto nella piscina posta all'interno del giardino, dopo essersi allontanato dai genitori. Era stato trovato dal papà che aveva chiamato i soccorsi. In arresto cardiaco era stato salvato dai sanitari, ma la sue condizioni erano apparse subito critiche. Sull'incidente indagano i carabinieri.

