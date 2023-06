Omar Favaro resta libero: nessuna misura restrittiva dopo le accuse della ex moglie

di Redazione web

Nessuna misura restrittiva per Omar Favaro. Il tribunale del riesame di Torino ha respinto la richiesta della procura di Ivrea. Favaro è uno dei due autori del duplice omicidio di Novi Ligure, avvenuto 22 anni fa, quando era minorenne. In questo nuovo procedimento è invece sospettato di maltrattamenti alla ex moglie. I pubblici ministeri avevano chiesto il divieto di avvicinamento alla donna. Favaro, nel corso dell'udienza di discussione, ha preso la parola e ha negato ogni accusa.

Berlusconi, cinque figli e 16 nipoti: da Lucrezia (primogenita di Pier Silvio) a Tommaso Fabio. E Olivia che l'ha reso bisnonno

Omar: le accuse della mia ex moglie sono calunnie

Favaro aveva definito «calunniose» le accuse mosse dei suoi confronti dalla ex moglie. Il suo difensore, l'avvocato Lorenzo Repetti, aveva sottolineato che la vicenda si inserisce nell'ambito di una causa di separazione dove fra l'altro è in discussione l'affidamento della figlia. La richiesta di divieto di avvicinamento presentata dalla procura di Ivrea era stata respinta da un giudice del tribunale eporediese. I pubblici ministeri avevano fatto ricorso al riesame.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Giugno 2023, 20:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA