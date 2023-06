Incidente frontale, l'auto si incendia: morti bruciati una donna e un uomo

di Redazione web

Incidente frontale oggi alle due, martedì 13 giugno 2023, tra Castelfranco e Savignano, in provincia di Modena: nello schianto frontale un'auto si è incendia e sono morti una donna e un uomo, ferito un 27enne. Non sono ancora note le età delle due vittime, un uomo e una donna, che sarebbero decedute tra le fiamme dell'auto sulla quale si trovavano; la vettura ha preso fuoco dopo uno scontro frontale.

L'incidente frontale, poi le fiamme: due morti

L'incidente è avvenuto tra i comuni di Castelfranco e Savignano sul Panaro in via Magazzeno. Una terza persona, un uomo di 27 anni, è stato portato dall'elicottero del 118 all'ospedale Maggiore di Bologna, non sarebbe in pericolo di vita. La sua auto si è ribaltata dopo lo scontro. Sul posto anche i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco.

