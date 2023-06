Meteo, doppio ciclone sull'Italia: tornano temporali e grandine. Fino a quando durerà il maltempo: le previsioni

di redazione web

Maltempo in Italia. Dopo il weekend (quasi) estivo su gran parte della Penisola, sono in arrivo due vortici che riportano pioggia, grandine e freddo già da martedì. Sono due masse d'aria molto diverse tra loro: quella di matrice atlantica è caldo-umida, mentre quella nord europea è fredda, soprattutto in quota. Questo significa forti contrasti termici e, tanto per non cambiare, forti temporali, riporta 3B Meteo.

Il maltempo in arrivo

Martedì si aprirà, appunto, con tempo instabile e temporalesco al Nordovest, in realtà già stanotte sono attesi i primi forti temporali al Nordovest. Questa marcata instabilità si estenderà i giornata anche alle regioni centrali tirreniche e sarà supportata da una instabilità pomeridiana diffusa su tutte le aree interne del Centro e del Sud. Molti temporali quindi con dettagli che troverete come sempre all'interno delle nostre pagine specifiche. Si salverà solo il Sud dove i temporali saranno isolati all'Appennino e la pianura padana centro orientale. Le temperature diminuiranno nelle zone colpite dalle piogge, scrive ancora 3B Meteo.

La giornata di mercoledì vedrà il vortice nella sua massima espressione sull'Italia.

Giovedì il vortice porterà ancora molti temporali, anche forti sulle regioni meridionali e sul medio adriatico mentre il resto della Penisola resterà con cieli sgombri da nubi e qualche sporadico fenomeno diurno sui rilievi. Le temperature diminuiranno soprattutto al Sud. Venerdì quasi tutta l'Italia sarà in condizioni anticicloniche con qualche ultimo piovasco solo all'estremo Sud. Le temperature aumenteranno.

Maltempo a Roma, 100 interventi

Sono circa 100 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco di Roma tra il tardo pomeriggio di ieri e stanotte a seguito del maltempo che ha interessato la periferia sud est della capitale e la zona dei Castelli Romani, dove un violento nubifragio si è abbattuto dalle 19 circa. Danni d'acqua, allagamenti e alberi pericolanti sono gli interventi rilevanti che hanno impegnato le squadre dei Vigili del Fuoco fino alle prime ore del mattino.

Bomba d'acqua a Morgex

Una bomba d'acqua ha provocato, ieri sera, l'esondazione del torrente Dailey, a Morgex. Lo smottamento si è verificato lungo la strada secondaria (detta complanare) che si trova nelle vicinanze del campeggio Arc en Ciel e che conduce a Pré-Saint-Didier. Non si registrano danni a persone o cose, fanno sapere i vigili del fuoco, intervenuti sul posto con il distaccamento dei professionisti di Courmayeur. La strada è quindi stata chiusa d'intesa con il sindaco Federico Barzagli, presente sul posto, in attesa delle operazioni di sgombero e delle valutazioni da parte dei tecnici regionali. Nessuna persona è rimasta isolata.

