Auto sfonda le vetrate della sala d'aspetto e finisce la sua corsa sui binari della stazione

E' finita con la sua auto su un binario della stazione ferroviaria di Fabriano, in provincia di Ancona, sfondando ben due vetrate della sala d'attesa prima di finire con la sua Micra al di sotto della banchina, dove passano i convogli. Nella corsa, l'auto ha sfiorato una viaggiatrice, per fortuna senza gravi conseguenze, prime di terminare sul primo binario.

La donna al volante, un'anziana di 80 anni, ha accusato un malore che ha portato la sua auto contro le vetrate della stazione di Fabriano e non si è fermata finché non è caduta; la donna non sarebbe in pericolo di vita, ma subito dopo l'incidente è stata portata all'ospedale Engles Profili per degli accertamenti. Ferita anche una donna di origini straniere.

"Siamo stati miracolati. Poteva essere una strage, è andata bene", il commento del sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo. L'incidente ha provocato qualche ritardo alla circolazione ferroviaria, ma non eccessivamente in quanto al primo binario sono pochi i treni che fermano a Fabriano.

