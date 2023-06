Rissa in centro a colpi di accetta tra 3 uomini: il video virale acquisito dalla polizia

di Redazione web

Una rissa ripresa da un cellulare in pieno centro a Forlì, ora acquisita dalla questura per indagare sui protagonisti dello scontro. Una colluttazione tra tre uomini che ieri si sono fronteggiati a colpi di accetta in piazza Saffi. Nelle immagini si vede uno che cade a terra e che riesce ad evitare il colpo di un secondo uomo, che colpisce l'asfalto con tanto di scintille con il metallo dell'arma impugnata.

Rissa con l'accetta

Se l'avesse colpito con la lama, probabilmente lo avrebbe ucciso. La sequenza violenta, ripresa dall'alto di un'abitazione o un ufficio, si è svolto davanti a Galleria Saffi, in corso Mazzini, non distante dalla sede del comando provinciale dei carabinieri. Seguono, sempre brandendo le accette, un altro paio di corpo a corpo fra i tre, che poi si allontanano.

Luogo abbandonato

La Galleria di Forlì, un tempo piena di negozi, oggi con le serrande abbassate è un luogo sempre più degradato, tra schiamazzi, liti e risse.

