Incidenti sul lavoro, tre operai morti: due in Calabria e uno in Piemonte

Tre incidenti mortali sul lavoro in Italia nel giro di poche ore. Tre operai sono morti. Non si ferma purtroppo il tragico conto delle morti bianche nel nostro Paese. Un uomo di 59 anni è morto travolto da oltre una tonnellata di zucchero a Busca, in provincia di Cuneo, nello stabilimento Granda Zuccheri. Subito soccorso, le sue condizioni sono apparse disperate.

Padre di 3 figli

Altra tragedia in provincia di Cosenza, un operaio di 41 anni, Marco Romeo, nativo di Lungro e residente ad Altomonte, sposato e padre di tre figli, è morto mentre stava lavorando all'interno di un capannone industriale nella frazione «Fedula» di San Lorenzo del Vallo, quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, sarebbe caduto dal tetto su cui si trovava facendo un volo di diversi metri.

Caduto da 3 metri



La terza vittima, invece, è un altro operaio, 54 anni al lavoro nelle officine meccaniche Tassone di Gerocarne, in provincia di Vibo Valentia. L'operaio stava lavorando su una pedana quando, per cause che sono in corso di accertamento, è precipitato da un'altezza di oltre tre metri. A dare l'allarme sono stati i colleghi della vittima che hanno immediatamente attivato i soccorsi sanitari del 118 di Soriano Calabro. Il medico e gli operatori giunti sul posto hanno cercato di rianimare l'operaio, allertando contemporaneamente la centrale operativa per richiedere l'intervento dell'elisoccorso, ma i tentativi si sono rivelati vani.

