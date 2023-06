Bambina morta in auto, il papà di Stella: «Pensavo di averla lasciata al nido, non so cosa sia successo»

di Redazione web

Non si dà pace il papà di Stella, Sandro La Tona, il carabiniere in servizio alla Cecchignola che ieri mattina ha lasciato sua figlia in auto, per poi ritrovarla dopo ore senza vita. «Ho pensato che Stella stesse al nido, anche quando ho parlato con mia moglie per riprenderla», sono le parole dell'appuntato 45enne, riportate dal Corriere della Sera. Il militare, dunque, ribadisce la stessa convinzione di ieri, subito dopo aver scoperto la tragedia dalle parole angoscianti di sua moglie.

Ignaro di tutto

«Ero assolutamente convinto di averla lasciata al nido, non so cosa è successo». Purtroppo quello che è successo dopo è stata sua moglie a scoprirlo. La disperazione di una mamma davanti al corpo senza vita di una bimba di 14 mesi, chiusa in auto davanti all’asilo per sette ore, in una giornata di caldo quasi estivo.

Le indagini e l'autopsia

Uno degli aspetti da chiarire nelle indagini è se l'apparecchio che avvisa se un bambino resta in auto fosse stato attivato. Intanto si attende anche l'esito dell'autopsia per chiarire le cause del decesso della piccola Stella. E' stato il caldo, la mancanza d'aria o altro a toglierle la vita?

