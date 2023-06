Due turiste aggredite in vacanza: «Strangolate e buttate da un ponte». Morta una 21enne, grave l'amica

Una turista americana è stata uccisa da un uomo mentre stava visitando il celebre castello tedesco di Neuschwanstein a Schwangau, a cui è ispirato il logo della Disney. La ragazza di 21 anni era in vacanza in Germania insieme ad un'amica, nei pressi di un ponte, il Marienbrücke, che si staglia sopra una gola, ma offre una vista splendida del castello.

L'uomo, sui 30 anni, avrebbe aggredito fisicamente la ragazza americana più giovane, mentre la sua amica è intervenuta nel tentativo di fermarlo, ma l'aggressore l'ha strozzata e gettata nel burrone, facendola precipitare nel vuoto, mentre avrebbe tentato di stuprare la 21enne, poi gettata anche lei nel dirupo. La 21enne è morta durante il trasporto in ospedale, mentre la ragazza più grande è ancora in vita, ma in gravi condizioni.

Dopo il duplice delitto, il 30enne americano è fuggito, mentre la polizia e le squadre di soccorso alpino si sono precipitate nell'area con una flotta di 25 veicoli di emergenza. I poliziotti hanno successivamente arrestato il colpevole che rimane in custodia di polizia nella vicina Fuessen.

Death near Neuschwanstein Castle: German police suspect a US tourist tried to sexually assault two women and pushed them into a ravine. One was killed, the other seriously injured. pic.twitter.com/E4hUycP4dq