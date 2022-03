Annalisa, 39 anni, è scomparsa da due settimane con la figlia piccola. L'ex marito: «Torna a casa»

Una donna è sparita da due settimane con la figlia di nove anni. Si tratta di Annalisa Lucifero, 39 anni, di Olgiate Molgora, in provincia di Lecco, di cui non si hanno più notizie da quindici giorni e della piccola Cora, che vive con la mamma. L'ex marito, Stefano Zardin, ha lanciato un appello: «Per favore, torna a casa». L'uomo, anche lui 39enne, vive a Somma Lombardo, nel Varesotto, con gli altri due figli più grandi. E anche Cora sarebbe dovuta andare a breve a vivere con loro.

Sembra che Annalisa avesse da tempo preparato la fuga, forse aiutata da un complice. Si spera che mamma e figlia si trovino sane e salve all’estero, sebbene non ci siano elementi certi né su dove possano aver trovato ospitalità né sulle loro condizioni.

Sulla vicenda, riporta il "Corriere della Sera", la Procura di Lecco ha aperto un fascicolo per sottrazione di minore, dopo la denuncia ai carabinieri di Somma. Subito è stato diffuso l'identikit di madre e figlia: la donna, alta un metro e 75, capelli castani e occhi azzurri e "presenta diversi tatuaggi, in particolare uno raffigurante un serpente sul dito anulare della mano sinistra e un altro sulla spalla destra". Annalisa avrebbe dato la disdetta anche dall'appartamento in cui viveva in affitto e delle bollette di luce e gas. Lei e l'ex marito Stefano hanno divorzato da tempo.

I due figli maschi erano stati affidati al padre, la piccola alla donna, ma le condizioni sarebbero presto state modificate e anche la bambina sarebbe andata a vivere con il padre, con la possibilità della madre di vederla ogni due settimane con i due fratelli. In passato, la donna aveva più volte manifestato la volontà di andarsene lontano, forse in Spagna. Annalisa non guida e non ha un'auto e potrebbe quindi essere stata aiutata da qualcuno ad allontanarsi.

Annalisa è scomparsa con la piccola Cora probabilmente tra sabato e domenica della passata settimana, perché la bambina lunedì 14 marzo non si è più presentata in classe. Cora aveva detto alle maestre che sarebbe andata a vivere con il papà e così, in un primo momento, nessuno si è preoccupato di non vederla più in classe.

