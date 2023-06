I turisti lo scambiano per un ladro e lo pestano a sangue: Diego si salva grazie ai passanti

di Redazione web

Pestato da un gruppo di turisti ispanici che pensavano di essere stati appena derubati del portafoglio. Si è trovato nel posto sbagliato, al momento sbagliato Diego Nason, 33 anni, che a Venezia lavora nel negozio del padre. Domenica scorsa, appena uscito dal locale paterno, è stato braccato da cinque persone, perquisito e poi schiacciato a terra con un ginocchio in testa, mentre alcuni di loro lo prendevano a calci e pugni, scrive il Corriere della Sera.

Pestaggio a Venezia

Una violenza smodata e senza alcuna giustificazione quella che ha subito Nason, a cui hanno assistito anche due passanti, tra cui il consigliere comunale Paolo Ticozzi, che ha documentato l'aggressione con il cellulare. «Erano in cinque, dicevano che li avevo derubati. Ricordo di aver urlato e se non fossero intervenuti i passanti forse non sarei qui», le parole della vittima che ha vissuto momenti terribili.

Calci e pugni

«Mi sono sentito afferrare e strattonare da dietro.

Denuncia

«Ho denunciato...non voglio che siano lasciati liberi di prendere il primo aereo per scappare e ritornare al loro paese. Devono spiegare il perché di tanta brutalità».

