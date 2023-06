Molestie choc, si fa un selfie con un malato terminale: l'uomo è il padre di una sostenitrice del Pride

di Redazione web

L'organizzatore di una protesta nei confronti del Pride, in Canada, è stato accusato di molestie, dopo aver postato un selfie dove appariva in una stanza con un uomo, malato terminale. L'uomo, Bubba Christopher Michael Pollock, 34 anni, sedicente leader di una protesta al Pride, è stato coinvolto in discussioni sui social media con la 36enne Brittany Leroux, sostenitrice della comunità Pride.

Selfie da criminale

Il selfie orribile, ritrae il 34enne con alle spalle Andre Leroux, il padre della donna con cui ha avuto lo scambio acceso di diverse vedute a proposito del Pride. Lo scatto che l'uomo ha avuto il pessimo gusto di postare sui social con un ghigno che lascia intendere la sua sensazione rispetto alla reazione che avrebbe avuto la figlia di quell'uomo morente, tra l'altro, non è chiaro come sia stato possibile, visto che l'accesso alla stanza delle cure palliative è ristretta ai soli familiari.

Fino a 10 anni di carcere



Pollock ora deve affrontare l'accusa di molestie criminali, definite dal codice penale del Canada come condotta che induce un'altra persona a «temere ragionevolmente per la propria incolumità o per la sicurezza di chiunque sia noto». Se trattata come un reato perseguibile, una condanna penale per molestie comporta una pena massima di 10 anni di reclusione.

La difesa di Pollock

«Capisco cosa vuol dire trovarsi in questa situazione.

