Juana, a 3 anni viene rapita in un parco: dopo 27 anni incontra la sua vera mamma e denuncia i rapitori

E' stata rapita in un parco pubblico quando aveva appena tre anni, ma 27 anni dopo, mamma e figlia hanno potuto riabbracciarsi. Lorena Ramirez ha visto sua figlia Juana per l'ultima volta quando aveva tre anni, prima che sparisse in pieno giorno, portata via da sconosciuti. Lo riferisce il sito del quotidiano inglese Sun.

Rapitori di giorno

Alla bimba è stata data una nuova identità ed età dai suoi rapitori, che le hanno detto che era nata il 1° ottobre 1995, invece del 16 giugno di tre anni prima. Ma la sua nuova famiglia, i rapitori, non l'hanno trattata con amore, anzi, con al contrario, motivo per cui a soli 17 anni è fuggita di casa, per andare a vivere con il suo attuale marito.

Cuando me robaron a mi hija hace 27 años, me arrancaron parte de mi vida, pero nunca dejé de luchar: Lorena Ramírez, madre de menor robada en la CDMX en 1995. #Despierta con @daniellemx_ | Sigue la señal en vivo por https://t.co/owq6XvmVsh pic.twitter.com/RKtPNVWXM9 — NMás (@nmas) October 17, 2022

Portata via nel parco

Lorena aveva portato i suoi tre figli al Bosque de Chapultepec, uno dei parchi più grandi di Città del Messico, con il marito e la cognata, quando all'improvviso sua figlia è sparita. "Ho capito subito che mia figlia mi era stata appena portata via", ha detto la mamma di Juana, che ha sentito qualcuno afferrarla per la vita mentre, i suoi genitori le lasciavano momentaneamente la mano e poi si è svegliata a casa di uno sconosciuto.

Foto da bambina

I rapitori erano una famiglia di Toluca, a circa 50 km a sud di Città del Messico.

L'abbraccio

Una delle figlie di Lorena, Maria Jose, ha visto una foto sui social della piccola Juana, che aveva pubblicato nel tentativo di trovare la sua vera famiglia. Dopo i contatti online, le due famiglie si sono nuovamente incontrate dopo 27 anni. Lorena ha detto ai media locali: “Non potevo crederci. Quando ho aperto la porta, mi sono fermato ed è entrata lei. Quell'abbraccio dopo 27 anni". “Mi ha visto e ha detto ‘tu sei mia madre’. Ho risposto "sì, e tu sei mia figlia". Intanto la coppia che avrebbe rapito la piccola Juana è stata arrestata.

