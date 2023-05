Prof accoltellata a scuola, il 16enne arrestato per tentato omicidio. Per i medici soffre di «disturbo paranoide»

di Redazione web

È stato arrestato per tentato omicidio aggravato il 16enne che ieri ha accoltellato la propria insegnante in classe nell'istituto Emilio Alessandrini ad Abbiategrasso, in provincia di Milano, e la convalida è attesa per mercoledì.

Colpito e ucciso da un fulmine mentre fa il bagno in mare: la fidanzata gli stava facendo un video

Studente ricoverato

Lo studente è piantonato dai carabinieri nel reparto di Neuropsichiatria infantile dell'ospedale San Paolo, dove gli hanno anche medicato le ferite superficiali all'avambraccio che si è inferto con la stessa lama lunga 20 centimetri con cui si è scagliato contro la docente 51enne, Elisabetta Condò, ricoverata all'ospedale di Legnano, dove ha subito un intervento al polso per la ricostruzione dei tendini.

Violentata dall'ex fidanzato in casa sua: «L'ha stordita con la candeggina e poi l'ha stuprata minacciandola col coltello»

Soffre di paranoia

Secondo i medici il 16enne soffrirebbe di un disturbo paranoide che avrebbe scatenato l'aggressione contro la professoressa. «Nessuna diagnosi è stata posta, ad ora sono in corso gli accertamenti clinici del caso», fa sapere l'ospedale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Maggio 2023, 19:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA