Morso dal ragno, per due giorni una "particolare" reazione: ecco di cosa si tratta

di Redazione web

Un uomo che è stato morso da uno dei ragni più velenosi del pianeta ha rivelato di aver avuto una particolare reazione. L'uomo, un elettricista, era in una casa di campagna per svolgere un lavoro presso un'abitazione quando si è imbattuto in un ragno errante brasiliano. I morsi di questi tipi di ragno possono anche essere fatali, ma in quel caso il morso gli ha provocato una reazione tutta da ridere: ecco di cosa si tratta.

Il morso del ragno

Ronald, dal Perù, ha parlato dell'esperienza traumatizzante con il biologo americano Clint Laidlaw sul suo canale di divulgazione scientifica su Youtube. Noto come "Ragno banano", in Perù, il morso provoca dolore, aumento della pressione sanguigna e visione offuscata, ma anche una particolare reazione inaspettata.

La reazione

Il morso del ragno può causare una erezione per giorni. Il suo veleno è stato studiato per l'uso della disfunzione erettile e si pensa possa essere molto più potente del Viagra.

Ronald, l'elettricista, ha detto che i sintomi si sono manifestati quasi immediatamente e che dopo 20 minuti la sua mano era enormemente gonfia. Le vene sulle sue braccia sono diventate più visibili e ha iniziato a sudare freddo e accusare forti palpitazioni.

Portato d'urgenza in un vicino ospedale ha subito notato, insieme ai medici, la particolare reazione: «Sono rimasto in questa condizione fisica per due giorni. Per fortuna poi, tutti i sintomi sono spartiti mano a mano che passava il tempo. Ma è stato orribile».

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Agosto 2023, 17:47