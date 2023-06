Ragno violino: come riconoscerlo, dove si trova e cosa fare in caso di morso

di Redazione web

Può nascondersi in casa ed è il più diffuso nell’area mediterranea. Si tratta del ragno violino. Una specie notturna, che caccia liberamente senza l'ausilio di una ragnatela; tesse solo pochi fili disordinati negli stretti anfratti che usa come rifugi, dai quali comunque non si allontana mai eccessivamente.

Ragno lo morde, turista muore a 58 anni nella camera d'albergo a Sabaudia

Come riconoscerlo

Un primo elemento per riconoscere il ragno violino è il colore. Quale? Marrone, quasi giallastra. Poi le dimensioni, che sono piccole. In media un ragno violino misura circa 4/5 cm, comprese le zampe. L'aracnide non presenta comportamenti aggressivi, tende a scappare in presenza di umani. Si muove prevalentemente notturno, perciò i morsi sono accidentali e rari.

La puntura

Che segno lascia in caso di puntura? Compare una vescicola, circondata da un’area livida/biancastra.

Dove si trova

L’habitat del ragno violino è quello mediterraneo e asciutto, pertanto può essere facilmente trovato in aperta campagna, ma anche nelle zone riparate e buie della casa, come dietro i mobili, negli scantinati o dietro i battiscopa.

Cosa fare

In caso di morso bisogna contattare i soccorsi e un centro antiveleni. I pazienti incoscienti devono essere posizionati su un fianco. Se è in corso uno shock anafilattico, è opportuno assumere la posizione sdraiata. Se la situazione non è grave, nell’attesa dei soccorsi è bene lavare la ferita. E comprimere l’area interessata, sollevandola se si tratta di un arto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Giugno 2023, 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA