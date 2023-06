Muore per choc anafilattico dopo il morso di un ragno

di Mario Landi

Una morte assurda, durante un soggiorno per motivi di lavoro. Un commerciante greco di 58 anni, Konstantinos Moulas, è stato trovato senza vita all’interno della sua camera in un hotel situato sul lungomare di Sabaudia, in provincia di Latina, dove soggiornava con altri cinque colleghi per un viaggio di lavoro.

Come riporta l’edizione di ieri del Messaggero-Latina, l’uomo è deceduto nella notte tra lunedì e martedì per cause da accertare, probabilmente collegate a uno choc anafilattico provocato dal morso di un ragno.

Il cinquantottenne, infatti, aveva passato la giornata con i suoi colleghi in un’azienda agricola, dove avrebbe lamentato loro un fastidio, un prurito e un malessere generale collegato al morso di un ragno.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Giugno 2023, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA