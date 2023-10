Malpensa, parto in volo: bimbo nasce sull'aereo da Dubai, il travaglio dopo il decollo

«C'è un medico a bordo dell'aereo?». La domanda, che sembrerebbe un cliché da film, è stata invece posta con tono serissimo nel tardo pomeriggio di sabato scorso dalle hostess di un volo Dubai-Malpensa. Una giovane 24enne di nazionalità asiatica è infatti entrata in travaglio dopo il decollo dell'Airbus A380-800 di Emirates diretto all'aeroporto milanese. La risposta affermativa ha disteso il clima e l'emergenza si è trasformata in una festa in cielo dopo che un medico chirurgo seduto tra i passeggeri si è trasformato in ostetrico e ginecologo. Perché proprio durante il sorvolo dello spazio aereo iraniano, la giovane mamma ha partorito. Il piccolo, di tre chili di peso, ha dato il suo primo vagito mentre il pilota volava, letteralmente, a circa 10mila metri di altezza verso Malpensa dove è atterrato con un passeggero in più.