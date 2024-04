Sara ha un tumore incurabile e a 5 anni interrompe la chemio. La raccolta fondi di mamma e papà: «Realizziamo i suoi desideri»

di Redazione web

Sara, una bambina di Faenza (Ravenna), ha un neuroblastoma al quarto stadio da quando ha 3 anni. Ora ne ha compiuti 5 e il tumore, che non risponde più alle terapie, l'ha costretta a sospendere ogni cura. La famiglia ha deciso allora di realizzare gli ultimi desideri della piccola e ha chiesto aiuto alla comunità per poterci riuscire.

La lista dei sogni di Sara

Al via la raccolta fondi per la piccola Sara, che da quando aveva 3 anni cerca di combattere un esteso e gravissimo neuroblastoma. Il tumore è stato scoperto quando era già al quarto stadio ed ora che la bambina ha 5 anni è diventato resistente alla chemioterapia. La famiglia, di Faenza in Emilia Romagna, ha quindi deciso di fare una lista di esperienze, viaggi, giochi e intrattenimento per la bambina e ha chiesto alla comunità di aiutarli a realizzare i suoi ultimi desideri. Dato che le cure si sono rivelate inutili, infatti, Sara vivrà il tempo che le resta senza più aghi, sonde e l'atmosfera ospedaliera. La speranza è che possa vivere, anche se per poco, come una bambina della sua età. La lista dei desideri di Sara ci informa di tutto quello che la piccola vorrebbe fare: «Essere una principessa in un castello per un giorno; sciare; coltivare fiori in un vivaio di fiori; andare a Disneyland; dare una festa con gonfiabili e tanti bambini con cui giocare; visitare lo zoo di Roma; visitare l'acquario di Genova; fare una vacanza al mare; andare a Gardaland; fare la modella per un giorno e indossare tanti vestiti».

Le condizioni attuali della bambina

Le condizioni di Sara sono sempre state rese pubbliche per volere della sua famiglia da un volontario che gestisce la pagina Facebook "Il Babbo Natale dei Bambini". Su questo profilo si possono trovare gli aggiornamenti sulla piccola, la lista dei desideri e la scelta di sospendere le terapie. «E' stato deciso di non fare più la chemio. Adesso a Sara verranno dati farmaci per aiutarla a stare su, perché negli ultimi giorni chiede sempre di essere aiutata ad alzarsi e si addormenta spesso perché stanca e perde di vivacità» - recita l'ultimo pos su Facebook - «D'accordo con i genitori vi comunico quanto segue. Dai controlli fatti e dalla situazione clinica di Sara, l'equipe medica che la segue ci ha comunicato che per lei non c'è più nulla che si possa fare, la sua malattia purtroppo fa resistenza anche alla chemio e appesantire questa terapia servirebbe solo a fare stare ancora di più male Sara, perché il suo piccolo fisico non riceve più nulla, e soffre tantissimo sotto chemio». La situazione è davvero tragica.

Come partecipare alla raccolta fondi

Il volontario che gestisce la pagina Facebook chiede a tutti gli utenti di non contattare la famiglia per non disturbarla in questi ultimi momenti con Sara: «l'unica cosa che devono fare è stare con la loro figlia per quanto tempo gli sarà concesso», recita il post. Se si vuole contribuire economicamente alla lista dei sogni della bambina, bisogna inviare un'e-mail all'indirizzo ilbabbonataledeibambini@gmail.com con nome, cognome e recapito telefonico, e indicare a quale desiderio si vuole collaborare. Altrimenti si può fare un bonifico all'IBAN IT18X3253203200006575252200, intestato a VALGIMIGLI MARIA (mamma di Sara), CAUSALE: BABBO PER SARA. «Io per conto mio realizzerò già 4 suoi desideri che le avevo promesso da tempo» - chiarisce il volontario - «Tra questi, andare a cavallo e in elicottero.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Aprile 2024, 20:52

