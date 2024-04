Bambino di un anno ucciso da due pitbull, il piccolo Francesco azzannato mentre è in braccio alla mamma: «Forse scambiato per un pupazzo»

Un bambino di 13 mesi è morto lunedì mattina dopo essere stato azzannato da due pitbull. È successo a Campolongo, in provincia di Salerno, lungo la strada litoranea. Il piccolo Francesco Pio D'Amaro è stato aggredito da due cani di proprietà di un'amica della mamma. È stato dichiarato morto dopo l'intervento dei sanitari.

Bambino ucciso da due pitbull

L'episodio è avvenuto di primo mattino, mentre il bimbo era in braccio alla madre (e non allo zio come riportato in un primo momento). Secondo una prima ricostruzione, i cani sarebbero entrati all'interno del cortile privato, aggredendo immediatamente il piccolo e gli adulti. La mamma e lo zio hanno provato a salvarlo e la donna sarebbe stata ferita a sua volta. «Forse gli animali l'hanno scambiato per un pupazzetto», scrive il Corriere. Lo zio è rimasto illeso. I due cani sono stati trasferiti in canile.

Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bimbo. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Eboli, agli ordini del capitano Greta Gentili.