Gli Usa costruiscono un nuovo satellite per identificare i volti di potenziali minacce: privacy a rischio?

Ingrandire il volto di chiunque, in qualsiasi parte del mondo, dallo spazio. Lo zoom del futuro: è questo l’obiettivo della Albedo Space, una startup con sede a Denver che, in collaborazione con l’Aeronautica militare degli Stati Uniti e il National Air and Space Intelligence Center, mira ad identificare potenziali minacce alla sicurezza nazionale. Come? Attraverso un satellite dalla tecnologia super hi-tech. Una novità che potrebbe aiutare, specie in chiave militare, ma che ha sollevato non pochi dubbi nella comunità di esperti.

Il satellite «galleggerà» a una distanza di 160 chilometri, volando quindi in un’orbita molto bassa. È stato costruito nell’ambito di due contratti, da un milione di dollari ciascuno, della Albedo Space con il Governo USA, che prevedono una flotta di 24 veicoli spaziali, progettati per catturare immagini sufficientemente dettagliate da distinguere tra adulti e bambini, e persino discernere i vari stati dell’abbigliamento.

Privacy a rischio?

Malgrado Topher Haddad, CEO dell’azienda, abbia assicurato che la tecnologia «non è un pericolo per l'uomo», gli esperti di privacy hanno sollevato diverse preoccupazioni riguardo al fatto che l’esistenza di questo satellite potrebbe segnare la fine della privacy, in quanto sarebbe in grado di zoomare sui volti e sulle targhe delle persone, imponendo potenzialmente uno stato di sorveglianza costante.

Al contrario, i fautori della nuova tecnologia sottolineano le potenziali applicazioni salvavita delle immagini satellitari ad alta risoluzione in scenari che vanno dai disastri naturali alla risposta ai terremoti, dove la capacità di ottenere immagini precise e in tempo reale potrebbe contribuire a salvare vite umane e mitigare i danni.

