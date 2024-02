Il satellite Ers-2 precipita sulla Terra: «Grosso come un autobus». Cosa si rischia (anche in Italia) e dove potrebbe atterrare

Mancano ormai poche ore al rientro incontrollato in atmosfera del satellite europeo per l'osservazione della Terra Ers-2 (European Remote-Sensing satellite 2), che l'Agenzia Spaziale Europea prevede per la sera di oggi, mercoledì 21 febbraio, con un ampio margine di incertezza dovuto all'influenza dell'attività del Sole, sempre molto variabile, che condiziona la resistenza dell'atmosfera.