Maltempo, aereo finisce fuori pista in fase di atterraggio: «Spinto da raffiche di vento fortissime»

Un aereo è finito fuori pista all'aeroporto di Leeds, a causa del forte maltempo e delle violente raffiche di vento provocate dalla tempesta Babet, che sta imperversando sul Regno Unito. Il velivolo stava atterrando, quando è scivolato verso l'esterno della pista, finendo la sua corsa su un terreno fangoso, che ha reso difficoltosa la discesa dei circa 100 passeggeri che erano a bordo.

plane at Leeds Bradford Airport has veered off the runway trying to land due to heavy winds in Storm Babet #StormBabet pic.twitter.com/y4sNOE76Sm