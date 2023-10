Amazon, arriva Prime Air: dal 2024 in Italia consegne dei pacchi via drone. Un pacco di cibo per cani, una confezione di Lego, uno sgrassatore universale spray o una chiavetta per smart tv. Sono alcuni delle migliaia di prodotti che, dalla fine del prossimo anno, potrebbero arrivare nelle prime case degli italiani con i droni di Amazon. Dovranno pesare meno di 2,26 Kg ed entrare in un pacco delle dimensioni di una scatola di scarpe per avere i giusti requisiti.