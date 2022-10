Amazon denuncia le recensioni false: prima causa penale in Italia

di Redazione web

Amazon ha presentato la sua prima denuncia penale in Italia per bloccare il fenomeno dilagante delle recensioni false. Un'azione legale che fa da apripista in Ue, contro chi scrive recensione fake, ricevendo in cambio pagamenti in denaro o prodotti gratuiti. L'obiettivo è bloccare persone e società che gestiscono circa 11 mila siti web e gruppi social, «che alimentano il mercato delle false recensioni», ha scritto il colosso dell'e-commerce in una nota.

La piaga delle recensioni

«Non c'è posto per le recensioni false su Amazon», ha dichiarato il vice president Dharmesh Mehta, ed infatti queste condotte illecite possono integrare reati per i quali sono previste pene detentive e pecuniarie, e fa seguito alla prima causa civile in Spagna e a 10 nuove azioni legali negli Stati Uniti.

Controlli continui

La denuncia presentata nel nostro paese, è rivolta contro i principali broker che vendono letteralmente recensioni false e che avrebbero creato una vera e propria rete di persone disposte a comprare prodotti su Amazon per poi recensirle con il massimo dei voti, 5 stelle, in cambio di un rimborso completo dei loro acquisti. Per questo motivo «Amazon continuerà a dedicare risorse significative alla lotta contro le recensioni false e a garantire ai clienti un'esperienza di acquisto affidabile», ha affermato il vice president of Selling Partner Services di Amazon.

Denuncia in Spagna e Germania

In Spagna, il colosso di Jeff Bezos ha presentato la sua prima denuncia civile contro un broker di recensioni false, Agencia Reviews, che comunica tramite Telegram per rendere molto più complesso il tracciamento dello scambio di messaggi. In Germania, invece, ha inviato lettere di diffida a cinque siti web che indirizzavano i visitatori a brokers di false recensioni, che in seguito all'invio della comunicazione hanno deciso di interrompere questa attività.

Azioni legali in Usa

«Oltre a queste azioni legali in Europa, Amazon ha incrementato il numero dei casi negli Stati Uniti, già in forte crescita, intentando 10 ulteriori azioni legali contro i broker di recensioni false e altri soggetti che tentano di aggirare i sistemi di controllo di Amazon», si legge ancora nella nota.

