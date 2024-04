Gatta scomparsa trovata a centinaia di km di distanza: «Spedita per errore dentro a un pacco, senza cibo né acqua per 6 giorni»

di Redazione Web

Dovevano fare un reso su Amazon, ma insieme al prodotto hanno spedito il loro gatto. È successo a una coppia dello Utah, negli Stati Uniti, che si è accorta della scomparsa della loro amica a quattro zampe, Galena, il 10 aprile. Manifesti in tutto il quartiere, annunci sui social, richieste d'aiuto di casa in casa. Carrie Clark, proprietaria della micia, non aveva idea di che fine avesse fatto, ha riferito KSL-TV. «L'ansia e lo stress di non sapere cosa le fosse successo sono stati atroci», ha raccontato Carrie all'emittente locale.

Nel frattempo la piccola Galena ha viaggiato fino in California per sei giorni senza acqua e cibo, riporta Business Insider. Il messaggio è arrivato da un veterinario del posto che la informava che il microchip di Galena era stato appena stato scansionato. «All'inizio non ci ho creduto e ho pensato che fosse uno scherzo», ha raccontato Carrie a KSL-TV.

Il ritrovamento

Il veterinario ha detto a alla proprietaria che la gatta era stata trovata all'interno di un pacco di reso Amazon, insieme a cinque paia di stivali. «Sono corsa a dire a mio marito che Galena era stata trovata, siamo scoppiati a piangere quando ci siamo resi conto che doveva essere saltata in una scatola che avevamo spedito il mercoledì precedente», ha detto Carrie.

«È stato straordinario!», ha raccontato la proprietaria dopo essere volata nel sud della West Coast. «Galena ha smesso immediatamente di tremare e si è rilassata appena l'ho riabbracciata. Nonostante fosse più magra e leggermente disidratata, i suoi esami del sangue erano del tutto normali e lei era completamente illesa!».

