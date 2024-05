Ossa e uno stivale di gomma ritrovati nella spiaggia piena di bagnanti: scoperta horror a Gallipoli

di Redazione Web

Scoperta a tinte horror quella avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica 5 maggio sulla spiaggia di Gallipoli, in Salento. A ridosso degli scogli, vicino Torre Sabea, sono state trovate alcune ossa e uno stivale di gomma da un gruppo di bagnanti. Dopo lo choc iniziale sono stati avvisati immediatamente i carabinieri per effettuare i rilievi che daranno modo di capire se si tratti di resti umani o animali.

Potrebbero essere collegati a un pescatore disperso

Secondo una prima analisi potrebbe trattarsi di ossa appartenenti a un arto inferiore umano, tibia e perone. Le prime ipotesi fanno pensare che il ritrovamento possa essere collegato a uno dei pescatori dispersi nel corso degli ultimi anni. Vicino ai resti è stato infatti trovato anche un vecchio scarpone consumato. Gli investigatori non escludono neanche la possibilità che le ossa e lo scarpone siano riconducibili a soggetti deceduti in altre zone, i cui resti siano poi stati trasportati fino a lì dalla marea. I tempi per le analisi difficilmente saranno brevi.

Lunedì 6 Maggio 2024

