Scopre che il suo migliore amico da 10 anni è un attore assunto da sua zia: «Ecco da quando ho iniziato a dubitare»

di Cristina Siciliano

L'amicizia è un sentimento nobile. «Chi trova un amico, trova un tesoro», recita un vecchio proverbio. Ma non sempre è così. E lo sa bene Lawson Spolansky, di New York, che ha condiviso la sua storia e il suo dolore attraverso un video Tiktok. «Ho il cuore a pezzi ma sono finalmente pronto a condividere questa storia orribile». Con queste parole Spolansky, ha spiegato la sua terribile scoperta. Il video dopo pochi minuti è diventato subito virale.

Il falso amico

Il giovane ha scoperto da poco che il suo migliore amico Dexter, da dieci anni, in realtà è sempre stato un attore assunto da sua zia. Tutto ha avuto inizio quando Lawson aveva cinque anni ed era un bambino con qualche problema comportamentale. A quel punto, stando al racconto di Lawson, sua zia gli disse che doveva cercare di cambiare. «Come è iniziato tutto? Ho incontrato Dexter la prima volta per caso al parco.

Dopo sei anni i due si sono poi rincotrati nella stessa classe e sono diventati amici. Il giovane ha spiegato che Dexter lo aveva invitato anche a fare un viaggio a Parigi, in Spagna, e agli Universal Studios in California. Poco dopo però Dexter decise di annullare tutto. «Dopo la vacanza annullata vidi una foto su Instagram di mia zia con Dexter in California. Da quel giorno ho iniziato a dubitare di tutto».

«Nell'agosto 2021, ho avuto una relazione con il ragazzo che lavorava nella piscina della mamma di Dexter – ha spiegato Lawson –. Ed è stato lì che ho scoperto la verità. Mia zia aveva assunto Dexter per farlo diventare mio amico così da far migliorare la mia interazione con gli altri. Io sono ancora scioccato».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Marzo 2024, 18:46

