«Pago oltre 600 euro di affitto per un appartamento pieno di muffa», la rabbia del papà: ho dovuto ricoverare mio figlio in ospedale

Le macchie di muffa sui muri, oltre che antiestetiche e fastidiose, rappresentano anche una vera minaccia per la salute di chi vive nell'abitazione soprattutto a causa dei microorganismi presenti nella muffa stessa. Non bisogna prendere sottogamba la questione anche perché è meno raro di quanto si possa credere. E lo sa bene Jai Waller, 22 anni, papà di due figli, che si è trasferito nel condominio a Emersons Green, a nord-est di Bristol, in Inghilterra, e ha pagato oltre 600 euro al mese di affitto per un appartamento pieno di muffa.

Le conseguenze sono state dannose soprattutto per la salute dei suoi piccoli tant'è che il 22enne è stato costretto a ricoverare uno dei suoi figli, Zayn, 2 anni, a causa di una forte bronchite.