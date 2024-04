Medico nega i trapianti di fegato e reni: «Ha modificato i dati dei pazienti rendendoli non idonei a ricevere un nuovo organo». Avviata un'indagine

di Morgana Sgariglia

Un ospedale di Houston in Texas ha interrotto i suoi programmi di trapianto di fegato e rene dopo aver affermato che un medico ha manipolato un database di pazienti sottoposti a tali trapianti, rendendoli non idonei a ricevere un nuovo organo. Il Memorial Hermann-Texas Medical Center ha riportato che un medico ha modificato i criteri di accettazione dei donatori, che includono fattori come l'età e il peso dei donatori deceduti. L'ospedale ha affermato che i cambiamenti sono stati apportati dal medico solo al programma di trapianto di fegato, ma poiché esiste una linea condivisa sui programmi di trapianto di fegato e di rene, la decisione è di disattivati ​​entrambi.

Chi è il medico in causa

Il Memorial Hermann non menziona il medico nella sua dichiarazione sull'avvio dell'indagine, ma l'Health Science Center dell'Università del Texas a Houston (UTHealth) ha rilasciato una dichiarazione in difesa del chirurgo J. Steve Bynon Jr, 64enne, definendolo "un medico eccezionalmente talentuoso e premuroso" con tassi di sopravvivenza che sono " tra i migliori della nazione”.

Bynon è un dipendente dell'università che ha un contratto dal 2011 con il Memorial Hermann.

Il dottore non ha precedenti

Prima di arrivare al Memorial Hermann, Bynon aveva trascorso quasi vent'anni nel programma di trapianti dell'Università dell'Alabama a Birmingham (Uab Medicine). Alicia Rohan, direttrice delle pubbliche relazioni dell'UAB, ha dichiarato in una e-mail alla Cnn che l'istituzione non era a conoscenza di nessuna irregolarità con le cartelle cliniche dei pazienti in lista d'attesa per i trapianti nel tempo in cui il dottore è stato con loro. «I processi UAB non consentono a nessun singolo medico di fare ciò che si presume sia avvenuto in Texas - ha spiegato all'emittente -. Un team multidisciplinare prende decisioni riguardanti i criteri di accettazione dei donatori per i nostri candidati in lista d’attesa e gestisce collettivamente tale sistema, che viene rivisto su base continua».

Il movente sarà scoperto dall'indagine del Dipartimento della Salute

Ancora sconosciuto il movente del medico, che sarà probabilmente scoperto dall'indagine in corso lanciata dal Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti, in particolare dai Centri per i servizi Medicare e Medicaid e l'Amministrazione delle risorse e dei servizi sanitari. Il Memorial Hermann ha riferito che sta cercando di riattivare rapidamente il suo programma di trapianto di rene sotto una diversa struttura di leadership.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Aprile 2024, 11:29

