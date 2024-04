«In vacanza con mio marito e 4 figli, siamo rimasti chiusi fuori dalla casa a mezzanotte. Ho chiamato l'assistenza, ma sono tutti pazzi»

di Redazione Web

Si parla di vacanze, vale a dire quei giorni (settimane, per i più fortunati) che a molti appaiono come un'oasi nel deserto della vita, tra lavoro e impegni quotidiani, così lenti ad arrivare ma così veloci a finire. Eppure, sembra proprio che a volte l'universo si metta di impegno per rovinare proprio quei momenti, effimeri ma necessari per prendersi una pausa e migliorare la propria salute mentale.

Quando si è rilassati, poi, il destino beffardo sembra colpire ancora più forte, un po' come è successo a Gina, suo marito e i 4 figli. La famiglia era in vacanza in Florida e la sera, intorno alle 22.30, è rientrata all'Airbnb prenotato per l'occasione. Dopo aver inserito il codice d'ingresso fornito, tuttavia, la porta è rimasta fermamente chiusa e l'assistenza clienti è stata tutt'altro che utile.

La proposta dell'assistenza

Inizialmente, Gina ha provato a contattare il proprietario della casa affittata tramite Airbnb, ma senza successo.

La situazione è decisamente scomoda e la famiglia non sa bene cosa fare. «Mi sembra assurdo che noi siamo chiusi fuori da un'ora - dice Gina in uno dei video pubblicati sul suo account TikTok in cui racconta la vicenda -, è quasi mezzanotte, e tu mi dici di andare a comprare qualcosa e me la rimborsi. Ma siete tutti pazzi?»

Alla fine, sembra che l'insistenza della mamma abbia dato i suoi frutti e intorno all'una riescono a conquistare una camera d'albergo per una notte. La mattina successiva, il proprietario della casa affittata ancora non rispondeva al telefono, mentre l'assistenza di Airbnb si è infine offerta di ripagarle la somma investita e cercare per loro un'altra sistemazione.

Tuttavia, dato che le valigie di tutta la famiglia si trovavano ancora nell'altra casa, la soluzione finale è stata di entrare tramite una finestra aperta per recuperarle. Molti utenti esprimono la loro confusione riguardo l'idea di mandare moglie, marito e 4 figli in un bar nel mezzo della notte, mentre c'è chi racconta di aver rinunciato ad Airbnb per i disservizi e di preferire di gran lunga andare in hotel.

