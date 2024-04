Prenota il weekend al lago su Airbnb, ma l'host annulla tutto: «Non affittiamo ai romani, vi lamentate troppo»

di Redazione web

Niente affitto ai romani. Un incredibile caso di discriminazione viene dal torinese, precisamente dalla zona del Canavese, dove una donna voleva passare il weekend e ha cercato di prenotare un alloggio su Airbnb, ma si è trovata davanti a una brutta sorpresa. Il proprietario infatti «non affitta ai romani». Lo ha raccontato lei stessa, utente di uno dei portali online più utilizzati al mondo per chi è in cerca di alloggio o di una stanza per brevi periodi, all'edizione online di Repubblica.

«Non affittiamo ai romani»

La donna ha tentato di affittare per un weekend di fine giugno una cascina, nella zona del lago di Candia, approfittando di una serie di importanti eventi sportivi e musicali in calendario in quei giorni nella zona a nord di Torino. E' stato il gestore della struttura, una volta effettuata la prenotazione, ad annullare la pratica.

Quando ha ricevuto il messaggio automatico «Questo host non può ospitarti», l'utente ha chiesto spiegazioni direttamente al gestore che ha specificato che la struttura non sarebbe stata disponibile «perché non mi piacciono le persone di Roma». Circostanza ribadita con altri messaggi dello stesso tenore inviati in seguito. Quando la donna l’ha accusato di discriminarla, l'host avrebbe risposto: «La vostra colpa è quella di lamentarvi, come tutti i romani...

La risposta è stata segnalata alla piattaforma che ora valuterà il caso. «Dal modo di scrivere credo fosse straniero. È stato davvero spiacevole sentirsi dire quelle cose. Probabilmente avrà avuto un’esperienza negativa con un ospite e ha generalizzato. Ma mai mi sarei aspettata una risposta del genere, non mi era mai accaduto per questo credo che sia un caso singolo».​

