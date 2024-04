«Abbiamo lasciato il lavoro e tolto i figli da scuola per girare il mondo: loro hanno imparato di più così che stando in classe». Tutti i paesi visitati

di Redazione Web

«Durante i nostri viaggi abbiamo spuntato dalla lista 20 Paesi tra quelli che sognavamo di visitare. I nostri figli hanno imparato più cose dall'immersione nelle diverse culture che abbiamo incontrato di quanto avrebbero mai fatto in una classe». Un'esperienza che per molti è utopia e che sicuramente crea divisioni. È la storia della famiglia di Lisa Tennant, che ha raccontato tutto quello che è successo dal periodo pandemico in poi in un articolo per Yahoo!. La famigliola giramondo è composta dalla donna 42enne, dal marito Peter di 54 anni e dai figli Kaiden, 13, e Theo, 11.

Tutto è nato nel 2020. Periodo di grandi riflessioni per tantissime persone che si sono ritrovate chiuse in casa. E quando ci si chiude in casa, spezzando la routine di una vita, si comincia a fare una sola cosa: pensare. Da qui l'idea. Basta ufficio, basta solito lavoro e... basta scuola per i ragazzi. C'è voluto tempo, certo. Tempo per organizzare la loro nuova vita.

Lei ha fatto tutto in un attimo, lasciato il lavoro si è reinventata come come «assistente aziendale virtuale freelance», per lavorare in remoto, sempre. Il marito Peter, però, non era convinto. Sia per quanto riguardava far lasciare la scuola ai ragazzi, sia perché aveva un lavoro da senior manager in una famosa azienda automobilistica. Di lì a poco, però, tutto sarebbe cambiato.

«Il segnale è arrivato quando Peter è stato licenziato, nel 2021», ha raccontato Lisa. Dopo calcoli su calcoli, si sono decisi: «Abbiamo tolto i nostri figli da scuola e siamo partiti».

Una scelta difficile, ma consapevole. «Abbiamo deciso di affittare la nostra casa su Airbnb per guadagnare soldi extra - ha spiegato -, poi abbiamo acquistato una roulotte fissa come casa temporanea prima di partire per un tour di tre mesi nel Regno Unito quando i ragazzi avevano 10 e 11 anni. A ciò è seguita un'avventura in giro per l'Europa con partenza nel giugno 2022, dove abbiamo visitato diversi paesi, tra cui Croazia e Belgio», ha raccontato Lisa.

Poi, nell’ottobre 2022, è cominciato il tour mondiale. «Per prima cosa ci siamo diretti a Dubai - ha cominciato a elencare Lisa - e da lì abbiamo trascorso un mese in Tailandia, poi ci siamo spostati in Cambogia, Vietnam, Singapore, Indonesia, Filippine, Malesia, Giappone, Los Angeles e Francia prima di tornare in Inghilterra nel marzo 2023.

Prima di lasciare il Regno Unito, la coppia ha deciso di «non istruire i ragazzi a casa durante il viaggio perché l'istruzione sarebbe stato il viaggio stesso: pieno di esperienze storiche, religiose e culturali».

In questo lungo periodo, durato più di un anno, ha comportato qualche sforzo. Gestire un AirBnb da fuori è stato complicato, così come lavorare come assistente mentre si era in viaggio. Un problema poi risolto quando sono arrivati in Estremo Oriente, dove con lo scarto orario dal Regno Unito, Lisa riusciva a spostarsi e visitare le città durante il giorno e «lavorare di sera, quando il wifi lo consentiva».

Alla fine, «siamo tornati a casa perché Kaiden e Theo avevano nostalgia della scuola e degli amici» qualcosa che la coppia non aveva previsto «perché erano stati così felici con noi». I ragazzi erano arrivati al limite anche per quanto riguarda le «spiagge paradisiache e le isole tropicali».

Non solo loro, però, perché a «Peter mancavano i suoi figli più grandi, i suoi nipoti e la stabilità di quattro mura di casa. Anche a me sono mancati tutti, ovviamente, ma sarei ancora in viaggio adesso se potessi fare a modo mio», ha concluso Lisa.

