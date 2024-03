«In pensione a 29 anni e ora viaggio, come ho fatto? Ho investito il mio stipendio, ma non è tutto: ecco i miei 5 consigli»

Ai giovani d'oggi si dice che la pensione la possono solo sognare e la maggior parte di loro ci ha ormai messo una pietra sopra; tuttavia, per qualcuno (forse l'eccezione che conferma la regola, una persona fortunata o magari molto ben organizzata) il sogno è diventato realtà prima ancora di compiere trent'anni. Si tratta di Daniel George, co-fondatore della startup ThirdEar AI, che a soli 29 anni ha raggiunto l'indipendenza finanziaria che gli ha permesso di andare in pensione e godersi la vita viaggiando in giro per il mondo.

Secondo quanto riportato dal Business Insider, Daniel ha ottenuto i suo dottorato nel 2018 e negli anni successivi ha lavorato per Google X nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Poi, si è dimesso per accettare una posizione da vice presidente presso JP Morgan, dove è rimasto fino al 2023.

Un buon lavoro, però, non è abbastanza per andare in pensione a quell'età e, come spiega Daniel, ci sono cinque suggerimenti che è bene seguire per avere la possibilità di spendere i propri anni migliori in cerca della felicità anziché dello stipendio.