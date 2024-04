«Sono uscito dal supermercato con 115 euro di spesa ma ci basterà per un paio di giorni: non ce la faccio più. Ecco cosa ho comprato»

di Hylia Rossi

Il costo della vita si è fatto insostenibile per tante famiglie e lo stipendio riesce a malapena a coprire le spese basilari, tra cui l'affitto, le bollette e il cibo. Quello che anni fa si spendeva per mettere in tavola da mangiare in un'intera settimana, al giorno d'oggi è appena sufficiente per un paio di giorni e si è costretti a rinunciare a qualcosa pur di far quadrare i conti. Spesso le rinunce non riguardano gli sfizi, una cena fuori o una vacanza, ma la qualità e la quantità dei prodotti.

Proprio di questo si lamenta un papà tramite un video pubblicato sui social: 115 euro di spesa al supermercato assicura alla sua famiglia e ai figli un paio di giorni di autonomia, e la situazione si è fatta a suo dire insostenibile. Eppure, il suo lavoro gli assicura una paga «dignitosa», afferma, e fa sempre attenzione a cosa acquista e al risparmio.

La spesa per la famiglia

«Sono l'unico che sente di non farcela più a queste condizioni?», chiede un papà in un video pubblicato sul suo account TikTok.

Inoltre, ha prestato come sempre attenzione a cosa acquistare: «Non ho preso nulla di organico, solo le cose che costavano meno. La maggior parte dei prodotti erano in offerta. Ci sono alcuni ingredienti per cui sono più esigente, come i pomodori, ma niente di più». Poi, svela il prezzo, vale a dire 123 dollari, ovvero circa 115 euro.

«Solo per due sere - dice il papà, evidentemente provato -. Mi ricordo quando spendevo la stessa cifra e facevo la spesa per un'intera settimana, colazione pranzo e cena per tutti noi. Non riesco a sostenere una situazione simile ancora a lungo, non riesco proprio dal punto di vista economico. E ho un buono stipendio, quindi c'è qualcosa che non va».

Molti utenti hanno commentato la clip condividendo i disagi espressi dal papà e affermando di trovarsi sulla stessa barca: «Non ho mai fatto così tanti soldi e sono sempre al verde, ti capisco», «Sono single e faccio la spesa solo per me, eppure spendo 225-250 dollari a settimana senza comprare cose costose. Sta peggiorando», «La mia famiglia sopravvive con riso e pollo, non sto scherzando. Compro il riso in grandi quantità così ci riempe lo stomaco».

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Aprile 2024, 11:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA