«Vivo in un furgone e spendo solo 300 euro al mese. Non me ne pento, ma è rischioso e devo fare la doccia in palestra»

La necessità di risparmiare spinge le persone a trovare soluzioni di vita particolarmente originali e innovative. C'è chi si limita a comprare solo prodotti in offerta, a usare meno acqua ed elettricità per tagliare la bolletta, e chi acquista a poco prezzo un furgone e lo ristruttura per renderlo una sorta di camper in cui vivere, proprio come ha fatto Rich.

Il 26enne inglese, originario di Milton Keynes, ha comprato un van Mercedes usato a circa 1.400 euro e lo ha rimesso a nuovo, aggiungendo tutto il necessario per poterlo chiamare "casa". Nonostante sia soddisfatto del risultato e della sua decisione, non nega che una vita del genere non sia sempre rose e fiori e ha pubblicato diversi video sui social in cui spiega i lati negativi di questa sistemazione.

Lo stile di vita di Rich

Come riporta il DailyMail, dopo aver speso più di 5.000 euro per ristrutturare il van in modo che fosse abitabile, Rich riesce a vivere in maniera soddisfacente con appena 300 euro al mese.

Inoltre, «bisogna essere strategici e creativi nella quotidianità: se qualcosa non va per il verso giusto, bisogna essere pronti a sistemarla in fretta. Per molti aspetti è come una casa qualunque, ma la paura che qualcuno possa scassinare ed entrare è molto alta». Il costo del mantenimento, poi, è in salita, in particolare a causa del carburante: «Sono riuscito a mantenere il costo a meno di 200 al mese al momento, ma ne uso poco».

Non bisogna fidarsi solo di ciò che si vede sui social, dice Rich, in cui si mettono solo foto di avventure, paesaggi mozzafiato e serate sotto le stelle: «Devo pianificare la mia giornata in modo da poter andare al bagno e fare la doccia, di solito in palestra. Ho sia il water che la doccia sul van, ma non funzionano perfettamente e mi manca poter semplicemente entrare in doccia e aprire l'acqua».

Per lavare la biancheria, poi, deve affidarsi ad altre persone. «D'altra parte - dice Rich -, questa vita ti dà modo di viaggiare, esplorare sempre nuovi posti, un senso di libertà e avventura. Si impara a fare affidamento solo su se stessi in una serie di aspetti, in cucina, per pulire o riparare. Se qualcosa va storto e si è lontani da centri abitati, bisogna essere intraprendenti. Io ho costruito il mio furgone per essere in linea con la mia personalità e rappresenta tutto ciò che amo».

