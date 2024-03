«Vivo in camper e giro il mondo, ma non è tutto rose e fiori. Quella volta in cui ho temuto per la mia vita»: il diario della travel blogger 27enne

di Redazione Web

Vita in camper: un fascino idilliaco che spopola su Instagram, il sogno di chi desidera viaggiare per il mondo senza badare al tempo e facendolo con i proprio ritmi. Ma, secondo Katya Vorokhobova, 27enne travel blogger, non è tutto rose e fiori. La ragazza, che si è guadagnata un sostanzioso seguito sui social media grazie ai suoi viaggi in giro per il mondo a bordo del suo camper e della sua moto, ha raccontato un episodio che poteva rivelarsi drammatico.

In uno dei suoi video più visti su TikTok, dove si fa chiamare @tropicalrussian, mostra il momento terrificante in cui ha sentito degli spari intorno a lei durante un campeggio in South Carolina. Nel video, che finora è stato visto più di nove milioni di volte, si vede Katya suonare la chitarra: poi uno sparo sordo la immobilizza, facendole interrompere la canzone a metà.

Il racconto horror

La didascalia del video è chiara, lo spavento è stato forte: «L'unica volta che ho temuto per la mia vita nel mio camper». Sembrava un momento da cartolina: «Ero così felice di aver trovato un posto isolato vicino a un lago, senza segnale per il telefono», ha spiegato. Ma mentre strimpellava, Katya ha «iniziato a percepire che c'era qualcuno intorno a lei», così ha abbassato la voce.

È stato allora che ha sentito il colpo di un'arma da fuoco. All'inizio non sapeva cosa fare, ha cercato di mantenere la calma per «valutare la situazione». La 27enne ha pensato subito a dei cacciatori, anche se sarebbe stato «un po' strano». A quel punto ha chiuso le porte del van e ha riposto la chitarra al suo posto: poi, altri due colpi di fucile.

Katya, che oltre a essere creatrice di contenuti lavora come project manager per una società di consulenza ambientale, ha detto di aver urlato agli sconosciuti di «andare a caccia da un'altra parte» e di essersene andata.

«Erano colpi di avvertimento per te»

La caccia in South Carolina è consentita, scrive il Daily Mail, ma solo se si ottengono la licenza e i permessi necessari. Dopo che Katya ha postato il video dell'incidente, ha raccolto rapidamente migliaia di commenti da parte di fan preoccupati. Un utente ha scritto: «Quella non è caccia, erano colpi di avvertimento per te... dovresti lasciare la zona, la gente del sud è territoriale».

«Parcheggiare un camper vicino a un lago isolato con le porte aperte e senza servizio di telefonia mobile è da pazzi! Sembra l'inizio di un film slasher», si legge in un altro commento.

