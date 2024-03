«Mia moglie violentata da 7 uomini, ci hanno immobilizzati e picchiati». Il racconto choc dei travel blogger: viaggio da sogno trasformato in incubo

Scossa, sguardo assente, viso gonfio e pieno di lividi. Appare così il volto di una donna che venerdì scorso ha subito uno stupro di gruppo. Lei e il marito erano partiti per un viaggio da sogno, ma presto qule viaggio si è trasformato in un incubo. Protagonisti della tragedia una coppia di influencer spagnola che si trovava nel distretto di Dumka, in India. «Ci è successa una cosa che non augureremmo a nessuno», hanno spiegato i due travel blogger in un video sui social (poi rimosso). L'annuncio choc del marito: «Siamo stati aggrediti nella tenda. Siamo stati picchiati. Ci hanno puntato un coltello al collo e lei è stata violentata da sette uomini».

Il racconto scioccante

Nella clip, la donna ha raccontato che lo stupro è avvenuto in una foresta nella tarda serata di venerdì 1 marzo nel distretto di Dumka, nello Stato orientale di Jharkhand, dove erano accampati mentre si recavano in Nepal. La coppia, che aveva documentato il proprio viaggio per oltre 200mila follower su un account Instagram, è stata trovata da una pattuglia della polizia che li ha portati in ospedale, dove la donna ha raccontato al medico di essere stata violentata.

La polizia di Jharkhand ha confermato l'incidente e ha arrestato tre uomini. Le forze dell'ordine, all'inizio di questa settimana, hanno poi dichiarato di essere alla ricerca di altri quattro sospetti. Come riporta l'Associated Press, il caso ha scatenato un'indignazione a livello nazionale su uno dei problemi dilaganti dell'India: la lotta decennale per arginare la crescente violenza sessuale contro le donne.