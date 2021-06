Bill Cosby torna libero: annullata la condanna per violenza sessuale. Era in carcere da due anni

Bill Cosby, annullata la sua condanna per violenza sessuale. La Corte Suprema della Pennsylvania ha annullato la condanna per stupro ai danni del popolare attore americano, conosciuto e amato in tutto il mondo come «il papà d'America» dopo aver interpretato per tantissimi anni il medico e padre di famiglia protagonista della serie tv I Robinson.

Cosby, che ha 83 anni, aveva scontato più di due anni in una prigione di stato vicino a Philadelphia: la condanna (da tre a dieci anni) era arrivata nel 2018. L'attore era accusato di aver drogato e violentato nel 2004 - nella sua abitazione - un'ex impiegata della Temple University, Andrea Constand. La Corte Suprema della Pennsylvania ha capovolto la condanna dopo aver rinvenuto un precedente accordo che preveniva fosse accusato nel caso dell'accusatrice Constand.

Un mese fa a Cosby era stata negata la libertà condizionale dopo essersi rifiutato di partecipare a sessioni per colpevoli di reati sessuali. «Cosby si è sempre proclamato innocente e continua a negare tutte le accuse contro di lui. Sono false e senza alcuna prova», aveva detto il suo portavoce Andrew Wyatt. Ora Bill Cosby può uscire dal carcere tornare libero.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Giugno 2021, 19:19

