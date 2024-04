Stupro di gruppo in vacanza a Maiorca, arrestati quattro italiani: la violenza su una giovane brasiliana

di Redazione Web

Quattro italiani tra i 24 e i 27 anni sono stati arrestati a Maiorca con l'accusa di violenza sessuale. I quattro turisti, secondo le accuse, avrebbero violentato in gruppo una giovane brasiliana. I fatti risalgono all'alba di domenica scorsa, fra le 2 e le 6 del mattino, secondo il racconto della vittima alla polizia reso noto oggi.

Cosa è successo

La ragazza avrebbe conosciuto uno dei giovani turisti e avrebbe acconsentito a seguirlo nel suo appartamento sulla Playa de Palma nell'isola delle Baleari. Lì avrebbe trovato altri tre italiani che in gruppo l'avrebbero violentata.

La presunta vittima prima di fuggire è riuscita a impossessarsi di nascosto del passaporto di uno dei quattro. Con il documento in suo possesso, ha raggiunto in taxi la stazione polizia, dove ha spiegato l'accaduto e ha sporto denuncia sui fatti. I militari hanno raggiunto i quattro turisti italiani e sono riusciti a fermarli prima che lasciassero l'isola. Il giudice ha decretato la custodia cautelare senza cauzione e senza notifica. Dato il rischio di fuga, la Corte ha deciso di tenerli in custodia mentre la denuncia continua ad essere esaminata nei tribunali dell'isola.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Aprile 2024, 15:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA