«Lavoro di 8 ore ma devo pregare in ginocchio per avere qualcosa da fare. Finisco tutto in 10 minuti, e poi?»

di Redazione Web Quando qualcuno si lamenta del proprio lavoro solitamente menziona i soliti argomenti, quei grandi classici che non passano mai di moda: uno stipendio troppo basso per i compiti che ci vengono assegnati e un carico decisamente troppo pesante, che difficilmente si riesce a portare a termine entro la scadenza senza essere schiacciati dallo stress e dall'ansia. Eppure, c'è un'altra faccia della medaglia, vale a dire il problema del dipendente che non riesce a riempire un turno di lavoro della durata standard di 8 ore che, anziché essere cucito sugli obiettivi richiesti, viene mantenuto sempre uguale. Ne ha parlato una ragazza, Madeline Taylor, tramite un video pubblicato su TikTok e ha chiarito che il suo turno è occupato da lavoro effettivo per meno del 10% del tempo, mentre nelle ore restanti deve fingere di avere qualcosa da fare. @shirleytempleprincess444 happy monday princessas 💖💖💖 ♬ original sound - yuh (Arianas Version) Turno di "lavoro" Madeline Taylor ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui si riprende mentre è in ufficio e soffre di noia a causa della mancanza di cose da fare durante il suo turno. Con oltre 3 milioni di visualizzazioni, la lamentela di Madeline è diventata presto virale e ha raccolto il plauso di moltissimi dipendenti che si trovano nella stessa situazione e si chiedono per quale motivo si continui a richiedere una presenza di 8 ore quando è possibile ottenere gli stessi risultati in meno tempo. Naturalmente, dipende dalla tipologia di lavoro, ma solitamente nelle aziende è possibile implementare un programma che dia priorità agli obiettivi da portare a termine anziché alle ore di presenza. Madeline ha probabilmente esagerato con i numeri per evidenziare il punto del discorso, che comunque sembra essere stato compreso perfettamente: «Ci sono dei mesi in cui non si smette mai mentre altre volte vorresti comprare uno di quei cosi che ti muovono il mouse», scrive qualcuno. Un altro utente, poi, aggiunge: «Quest'anno sono a quota 57 libri letti nel tentativo di passare il tempo». Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 13:12

