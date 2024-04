«Ho 61 anni ma la mia età biologica è inferiore ai 38». Uomo ringiovanisce di 20 anni grazie alla sua routine: qual è il suo segreto

di Redazione Web

Il Benjamin Button dei "biohacker", così si potrebbe riassumere la nuova vita di Dave Pascoe, un uomo statunitense di 61 anni che afferma di avere un'età biologica di poco inferiore ai 38. Ex ingegnere della sicurezza ora in pensione, il sedicente «biohacker a tempo pieno» ha ora un solo obiettivo: riportare indietro il suo orologio genetico. Sul suo sito web, Dave condivide i suoi elaborati piani di allenamento e dieta, affermando di assumere ben 158 integratori al giorno. «Non voglio che la mia salute abbia una data di scadenza inferiore a quella della mia vita», ha sottolineato il "nuovo guru della biogenetica".

La routine di Dave Pascoe

Il "biohacker", che si alza senza l'aiuto della sveglia prima dell'alba, inizia la sua giornata con una routine ormai consolidata, riporta il New York Post.

La routine, a suo dire, non è però tutto. «Se qualcosa dovesse interferire con l'esecuzione di uno di questi passaggi, non mi stresso mica. Nonostante sia fantastico avere una buona organizzazione, alcune delle cose migliori della vita avvengono spontaneamente!», ha spiegato Dave Pascoe.

Cosa mangia

Per quanto riguarda il resto della giornata, l'uomo ha rivelato di pranzare raramente, mentre solitamente cena tra la le 15 e le 17. Non può mancare la carne. Manzo e pollo biologico e pesce pescato in natura. Poi, ovviamente, verdure, cucinate con aglio ed erbe aromatiche. La peculiarità? Non tiene sott'occhio le calorie. «Limitando i carboidrati semplici per la maggior parte del tempo - ha spiegato - mangio quanto voglio senza ingrassare e, a quanto pare, senza aumentare il mio tasso di invecchiamento», ha concluso.

