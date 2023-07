Bryan Johnson ferma la cura (da 2 milioni)​: «Iniettarsi il sangue del figlio per rimanere giovane non funziona»

di Mario Landi

«Non fuziona». E c'era da aspettarselo. Bryan Johnson, imprenditore miliardario californiano, dice basta al suo folle elisir di lunga vita a base di trasfusioni di sangue mensili nel suo corpo da quello del figlio 17enne. «Lo scambio di plasma giovane può essere utile per le popolazioni biologicamente più anziane o in determinate condizioni. Nel mio caso, i vantaggi non vanno ad aggiungersi a le altre attività che svolgo per tenermi in forma», ha detto Johnson.

Il magnate della tecnologia, 45 anni, che ha ricavato quasi 800 milioni di dollari vendendo la sua attività Braintree Venmo a PayPal, aveva coinvolto nella sperimentazione il primogenito e il padre di 70 anni Richard. Il sangue del figlio al padre, il sangue del padre al nonno. Un circolo vizioso delirante che a Bryan è costato la bellezza di 100mila dollari al mese, per un totale di oltre 2 milioni l'anno. Tuttavia, l'imaging e i test sui biomarcatori hanno mostrato che non vi era alcun vantaggio nelle trasfusioni e Johnson ha mollato la presa.

Bryan Johnson chi è

Bryan Johnson è un imprenditore americano di 45 anni che da sempre è ossessionato dalla riconquista della giovinezza. Johnson è stato il fondatore di Braintree, azienda specializzata in sistemi di pagamento mobile e web per società di e-commerce.

Come funziona la trasfusione

Il milionario ha riunito il figlio di 17 anni Talmage e suo padre di 70 anni, Richard E ha studiato una sorta di scambio trigenerazionale di emoderivati. A riportare la notizia è stata Bloomberg. Ad aprile il trio ha visitato Resurgence Wellness, una spa medica dall'aspetto futuristico ad Arlington, in Texas.

Al 17enne è stato prelevato un intero litro di sangue (circa 1/5 del suo corpo) separato in parti, e poi il plasma è stato reinfuso in Bryan. Quest'ultimo ha a sua volta donato un litro del suo sangue ​​a suo padre di 70 anni.

Ovviamente, non ci sono prove che suggeriscono che un tale scambio funzioni. Anzi, i ricercatori hanno ribadito a Insider che la pratica potrebbe avere effetti collaterali molto pericolosi, come una forte reazione immunitaria.

