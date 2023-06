La nonnina ha 92 anni ma ne dimostra la metà: «Ecco il mio segreto. La prendo sempre al supermercato»

di Redazione web

Se esiste un elisir della giovinezza, di sicuro lei lo conosce. Una donna di 92 anni, che cura con costanza il suo corpo tanto quanto il suo account TikTok, ha letteralmente scioccato i follower a causa del suo aspetto giovanile, tanto che nessuno le attribbuirebbe mai la sua veneranda età. La buona notizia è che il suo segreto di bellezza è davvero alla portata di tutti, e ovviamento lo ha condiviso con gli utenti del social.

Il segreto di bellezza a 92 anni

Se partecipasse a uno di quei quiz in tv dove lo scopo è indovinare l'età dei concorrenti, metterebbe di sicuro chiunque in difficoltà. Nessuno riuscirebbe mai a capire che nonna Joan Woodhouse abbia 92 anni: basta dare un'occhiata al suo profilo TikTok, che tiene costantemente aggiornato con foto e video in bikini, mentre sfoggia le gambe con abiti corti o si gode la vita al sole di Mar Menor, in Spagna, dove si è trasferita dal Regno Unito. Nonna Joan, nata nel 1930, ha otto figli e 18 nipoti. Recemente è tornata alla ribalta dei social con un vecchio video tornato virale in cui l'anziana svela il suo segreto di bellezza: una comunissima crema da supermercato, acquistata per la prima volta quando aveva 16 anni e da allora utilizzata ogni giorno.

La cura della pelle

Il video pubblicato su TikTok comincia con la nipote di Joan che dice: «Nonna, nessuno crede che tu abbia 92 anni.

In altri video pubblicati su TikTok, Joan ha spiegato altri dettagli su di sè: ha smesso di fumare quando aveva 60 anni e beve solo se in compagnia, ma esclusivamente crema Baileys. La sua dieta è fatta di sformati, patate, stufati, carne e molte verdure.

