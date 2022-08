Heidi Klum choc: «Il mio segreto per sembrare sempre giovane? Bevo il sangue di mio marito»

Heidi Klum è da sempre sinonimo di bellezza. Nonostante sia alla soglia dei 50 anni, la top model e stilista tedesca sfoggia ancora un fisico perfetto e statuario, come agli inizi della sua carriera. Così, nell'ultima intervista che ha rilasciato ha voluto svelare il suo segreto di eterna giovinezza: «Bevo il sangue giovane di mio marito».

Leggi anche > Heidi Klum, vacanze bollenti e fisico al top alla soglia dei 50 anni

La risposta macabra



Una risposta alquanto macabra che ha lasciato tutti a bocca aperta. I fan tra il disgustato e il divertito si sono immaginati la scena che vede protagonista il povero Tom Kaultiz, suo marito. Ma la top model 49enne stava ovviamente scherzando: «Succhio il suo giovane sangue, come un vampiro». Un modo simpatico per sfuggire alla domanda, senza rivelare il suo vero segreto di bellezza. Sul quale non è da escludere lo zampino del chitarrista dei Tokio Hotel, visto che il loro matrimonio va a gonfie vele.

La loro love story

Heidi Klum, nell'intervista rilasciata al Daily Pop, ha parlato molto del suo rapporto con il marito: «Il tempo è volato via - ha dichiarato la top model, sposata ormai da tre anni -, ma la nostra intesa è così forte che sembra una vita che stiamo insieme. Lo conosco così bene... mi sento finalmente di aver trovato l'uomo giusto. Finora il nostro matrimonio va a gonfie vele e spero che rimanga così a lungo». La coppia si è sposata nel febbraio 2019 dopo essersi fidanzata alla vigilia di Natale del 2018. Hanno tenuto una cerimonia di nozze costellata di stelle tenutasi a Capri, nell'agosto dello stesso anno e da quel momento sono una cosa sola, come dimostra il profilo Instagram di Heidi.

«Sono felice»

«Sono una persona felice. Per la prima volta ho un partner con cui posso discutere di tutto. Qualcuno che condivide i doveri che tutti noi abbiamo nella nostra vita. Prima ero sola in tutto. Per la prima volta, posso sperimentare com'è effettivamente avere un partner», ha dichiarato Heidi Klum lanciando una stoccata ai suoi due ex mariti. La giudice di America's Got Talent, infatti, è stata sposata con il cantante Seal dal 2005 al 2014 e ancor prima con l'hairstylist delle celebrità, Ric Pipino, dal 1997 al 2002. Ma solo oggi si sente realmente sposata con un vero partner.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Agosto 2022, 15:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA