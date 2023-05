La storia di Esperanza, 106 anni e si gode la vita: «In settimana gioco a carte, nel weekend vado a ballare»

di Redazione web

​Esperanza Cortiñas ha compiuto 106 anni. La donna non esce di casa struccata, balla dal venerdì alla domenica e gioca a carte il resto della settimana. A parte le pillole per pressione e vertigini sta bene e si gode la vita. Ma qual è il segreto della sua longevità? «Mi godo la vita, che è come un tango e devi ballarlo come viene», afferma Esperanza. Nelle attività sociali ha trovato il suo passatempo preferito e grazie a quelle si dedica alle sue grandi passioni.

Anziana stordita con il taser dalla polizia nella casa di cura: la 95enne è in fin di vita. Rabbia sui social: «Assassini»

Treviso, la famiglia dei record: nato Isaia, è il tredicesimo figlio. Mamma Oana: «Sono fortunata»

Esperanza Cortiñas e il suo elisir di giovinezza

106 anni col sorriso, così Esperanza Cortiñas si lascia intervistare dalle telecamere di Hablando Claro Tv. Alla domanda relativa a quale sia il segreto della sua lunga vita. La risposta spiazzante fa riflettere: «La vita è come un tango, devi ballarlo come viene». Esperanza si riferisce alle attività che condivide con i suoi amici, più "giovani".

Esperanza Cortiñas es una ourensana de 106 años muy bien llevados y que no para. Nuestro compañero @xoanleiro está con ella para que nos cuente el secreto de una longevidad tan alegre#HablandoClaro17M



▶https://t.co/CfpoB4och9 pic.twitter.com/h5JY2NBG0G — Hablando Claro (@HablandoTVE) May 17, 2023

Le attività social

Esperanza racconta di condividere con le persone che ama le sue passioni. La prima è il ballo. La donna racconta di recarsi nella sala da ballo dal venerdì alla domenica, mentre il resto della settimana si dedica al gioco delle carte, la sua seconda passione.

La storia di Esperanza

Nata negli anni '20, Esperanza ha vissuto in diverse case dove si dedicava alle pulizie o come aiuto bambini. Poi si è trasferita a Ourense. Lì si innamorò e ebbe tre figlie. Quando la maggiore aveva 14 anni, suo marito morì ed Esperanza si ritrovò, ancora una volta, a non sapere come risolvere la situazione. Lo stipendio che aveva non le consentiva di automantenersi. Una sua amica, che andava a Parigi, le disse di andare con lei, ed Esperanza la seguì.

Come racconta a la La Voz de Galizia, «Arrivata in Francia, la mia amica mi ha detto che suo marito sarebbe andato a prendere lei e poi me, ma non sono più tornati. Ho aspettato tutta la notte, fino a quando un tassista di lingua spagnola mi si è avvicinato e mi ha detto che era troppo pericoloso per me essere lì e mi ha portato in un hotel dove avrei potuto trovare un lavoro", dice Esperanza.

Ha cambiato lavoro più volte fino a quando è riuscita a trovare un posto migliore per sè e le sue figlie. Ognuna è venuta in un anno diverso.

Lei ora si gode la vecchiaia con gli amici francesi e spagnoli a Parigi tra il ballo, il gioco delle carte e le attività sociali con cui si distrae senza più preoccupazioni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Maggio 2023, 17:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA